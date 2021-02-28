Губернатор Петербурга отказался отменять запрет на публичные мероприятия из-за требования носить маски

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отказался от предложения депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского отменить запрет на публичные мероприятия и их посещение, сославшись на главного санитарного врача страны. Вишневский заявил, что ответ губернатора неверен с правовой точки зрения.

Вишневский указал на пункт 33 постановления Пленума Верховного суда, согласно которому для административного нарушения «целью (незаконного использования маски на митинге – ред.) должно быть именно затруднение установления личности участника публичного мероприятия (а не предотвращение распространения коронавирусной инфекции), и наличие этой цели должно быть потом доказано судом».

Депутат сказал, что будет подавать еще одно обращение.

Беглов, как прокомментировал Вишневский, мотивировал свой отказ тем, что «нельзя проводить публичные акции, где участники для безопасности себя и окружающих используют СИЗы (средства индивидуальной защиты — ред.), потому что по закону о публичных акциях участникам запрещается скрывать свои лица».

Ранее Вишневский опубликовал текст обращения представителей политических партий и движений Санкт-Петербурга к губернатору города, в котором они попросили не препятствовать возложению цветов у Соловецкого камня в день убийства политика Бориса Немцова. Сейчас проведение публичных мероприятий ограничено в связи с коронавирусными ограничениями. Подписавшие обращения политики заявили, что граждане имеют право возложить цветы в память о Немцове, и сказали, что все будут стремиться соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

27 февраля к несколько сотен человек возложили цветы к портретам Немцова у Соловецкого камня на Троицкой площади, полиция им не препятствовала.