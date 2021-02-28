На главу нижегородского штаба Навального завели уголовное дело о нарушении санитарных правил

В отношении главы штаба Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологическх правил (ч. 1 ст. 236 УК). Об этом он сообщил в твиттере, опубликовав уведомление из следственного управления МВД по городу.

29 января районный суд арестовал Трегубова на пять суток за организацию митинга 31 января (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). На следующий день Трегубов под видеозапись, опубликованную в предположительно связанном с правоохранителями телеграм-канале «Силовики», сложил с себя полномочия и обратился к горожанам с просьбой не выходить на протесты 31 января.

В видео присутствует склейка с повторением одной и той же фразы. Это позволяет предположить, что координатор штаба произносит заранее написанный текст. Адвокат Трегубова сообщил, что координатор штаба просит считать данные им в отсутствие адвоката показания полученными под пытками.

Дело по статье 236 УК возбудили по итогам акций протеста в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли 23, 31 января и 2 февраля по всей России. В Москве в митинге, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом.

По «санитарному» делу отправили под домашний арест брата Алексея Навального Олега Навального, участницу Pussy Riot Марию Алехину, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, московских муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Дмитрия Барановского, пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш, юриста команды Навального Любовь Соболь и муниципального депутата Люсю Штейн.