Главред издания «Новости Киселевска» уехала из города «из-за систематических угроз и бездействия полиции»

Главный редактор издания «Новости Киселевска» Наталья Зубкова уехала из города после многочисленных угроз и нападения. Об этом она сообщила в ютьюб-канале издания.

Зубкова обвинила в происходящем генерального прокурора Игоря Краснова, которому она писала «десятки жалоб», но всех их перенаправляли в область и город. Винит она и прокурора Киселевска Алексей Трефелова, а также начальника МВД по Киселевску Артура Рознера.

«Также вина будет лежать на губернаторе Кузбасса Сергее Цивилеве, который не просто не ответил мне на письмо с просьбой о помощи в приобретении медикаментов для дочерей, но и провоцирует прессинг в отношении СМИ и журналистов Кузбасса. Также это будет личной виной мэра Киселевска Шкарабейникова, которой неоднократно писал на меня заявления в полицию», — добавила она.

По словам журналистки, она подала множество заявлений в полицию и Следственный комитет по фактам клеветы и угроз, однако все они были проигнорированы.

«Мне пришлось уехать, чтобы спасти хотя бы младшую дочь. Да, Сергей Евгеньевич (губернатор Цивилев — ред.), в вашем зеленом Кузбассе многодетная мать вынуждена спасать ребенка не от голода, не от болезни и плохой экологии. Я вынуждена спасать ребенка от бойцов СОБРа (Специальный отряд быстрого реагирования — ред.)», — заявила Зубкова.

По ее словам, сомнений, что СОБР должен был к ней прийти, так как давно существует информация о том, что в доме журналистки установлена прослушка.

«Я уехала из-за систематических угроз и бездействия полиции. Я была вынуждена увезти свою дочь от таких вот стервятников, потирающих руки в предвкушении обыска у женщины-журналиста», — подчеркнула главред.

Ранее издание Sota сообщало, что вечером 25 февраля на Зубкову напал неизвестный. Пока она гуляла с собакой, он схватил ее за капюшон и повалил на снег. Журналистка сказала, что нападавший угрожал физической расправой дочерям. «Скорее всего был какой-то такой акт устрашения. Мне просто сообщили о том, чтобы я больше нигде не открывала свой рот, иначе плохо будет моим детям», — рассказала сама Зубкова.

В начале января Зубкова рассказывала, что ее вызвали на допрос по уголовному делу о клевете (128.1 УК) из-за статьи издания «Новости Киселевска» о том, как родительский комитет школы собирает деньги «на лампочки» при достаточном финансировании из бюджета. Также Зубкова опубликовала выдержку из обследования технического состояния школы, согласно которой она находится в плохом состоянии.

Журналистка передала, что, по словам дознавателя, на допрос ее вызвали по инициативе городского прокурора Трефелова в связи с вступлением в силу нового закона, предусматривающего крупные штрафы и лишение свободы за клевету.