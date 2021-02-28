ОНК подтвердила, что Навальный этапирован во Владимирскую область

Член общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников подтвердил этапирование политика Алексея Навального во Владимирскую область. Об этом он рассказал «Новой газете».

«Мы не можем сейчас утверждать наверняка, что это именно та колония, и мы не можем сейчас быть уверенными, что он сейчас не в следственном изоляторе там. Мы можем сто процентов утверждать лишь то, что он во Владимирской области», — сказал Мельников.

Ранее активист фонда «Русь Сидящая»* Руслан Вахапов со ссылкой на осужденных учреждения сообщил «Открытым медиа», что Навального доставили в ИК-2. Он сказал, что прием заключенных сотрудники колонии провели строго по правилам внутреннего распорядка. Вахапов также отметил, что политик должен провести на карантине не менее недели, а затем его переведут в один из отрядов.

Накануне издания «Ярновости» и «Медиазона» сообщали со ссылкой на источники, что Навальный будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в ИК-2 Владимирской области. В той же колонии отбывал наказание фигурант «московского дела» Константин Котов.

Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве 25 февраля. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников пообещал, что оппозиционеру обеспечат нормальные условия.

20 февраля Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда Москвы, который 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.