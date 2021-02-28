В России выявили 11 359 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее в стране зафиксировали 11 534 новых случая COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 1737 новых случаев заражения COVID-19 — это на 161 больше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 939 новых случаев COVID-19, в Московской области — 617, в Нижегородской области — 387, в Воронежской — 295.

Всего за все время пандемии в России COVID-19 выявили у 4 246 079 человек. За последние сутки умерли 379 пациентов с коронавирусом, с марта 2020 года от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 86 122 человека.

В России упростили порядок сдачи итоговых выпускных экзаменов в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам достаточно будет пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) по двум обязательным предметам — русскому и математике.

Для получения аттестата о среднем общем образовании нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) только по русскому и математике.

Девятиклассники начнут сдавать выпускные экзамены 24 мая. Для учеников одиннадцатых классов экзаменационный период начнется на день позже.