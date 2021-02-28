В США одобрили применение однодозовой вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение в стране однодозовой вакцины компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Выданное разрешение позволит привить новым препаратом людей от 18 лет и старше.

«FDA определило, что вакцина от COVID-19 Janssen соответствует критериям, установленным для выдачи экстренного разрешения», — говорится в заявлении регулятора.

Президент США Джо Байден приветствовал решение регулятора, но в то же время напомнил, что «борьба еще далека от завершения».

«Несмотря на то, что мы сегодня празднуем, я призываю всех американцев: продолжайте мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Как я неоднократно говорил, ситуация может ухудшиться с распространением новых вариантов (вируса — ред.)», — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Поставки новой вакцины, как пишет NBC, начнутся 1 марта. Ожидается, что к концу месяца компания выпустит 20 млн доз.

Накануне консультативный комитет FDA по вакцинам и соответствующим биологическим продуктам принял единогласное решение рекомендовать экстренное применение вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson.

Эксперты FDA оценили эффективность вакцины от Johnson & Johnson в 66%, в клинических испытаниях препарата приняли участие около 44 тысяч человек.

В докладе регулятора отмечается, что вакцина эффективна примерно на 67% в случаях подтвержденных умеренных и тяжелых форм заболевания коронавирусом как минимум спустя 14 дней после однодозовой вакцинации, а также на 66% при рассмотрении случаев через 28 дней после вакцинации.

Ранее Johnson & Johnson предоставила FDA данные, которые показали, что вакцина была эффективна на 64% среди тысяч участников из Южной Африки, где распространилась новая мутация коронавируса.

Препарат от Johnson & Johnson стал третьей вакциной от коронавируса, разрешенной на территории США. Ранее регулятор страны одобрил применение двухкомпонентных препаратов компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.