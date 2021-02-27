Что произошло за день 27 февраля. Коротко

В городах России прошла акция памяти политика Бориса Немцова. К мемориалу на Большом Москворецком мосту в Москве пришли более 9 тысяч человек, в том числе дипломаты из США и европейских стран, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политик Владимир Рыжков, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, мундеп Юлия Галямина, оппозиционер Владимир Кара-Мурза, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, журналист Николай Сванидзе, жена политика Навального Юлия, активист Константин Котов и другие. В Петербурге несколько сотен человек возложили цветы к портретам Немцова у Соловецкого камня на Троицкой площади. Почтить память политика собрались и жители Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска и Казани. В Челябинске суд арестовал на 5 суток главу отделения движения «Весна» Александра Кашеварова за анонс акции памяти Немцова. В Краснодаре по той же статье оформляли протокол на Анастасию Панченко, но дело прекратили. В Казани во время акции памяти полиция задержала студента Тимура Тухватуллина и гражданскую активистку Наилю Муллаеву.