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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 27 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- СМИ узнали, что Навального этапировали в ИК-2 во Владимирской области. По данным «Ярновости», сейчас политик находится в СИЗО в Кольчугино, откуда его доставят в колонию в Покрове, где ранее отбывал наказание активист Константин Котов. Эту информацию также подтвердили источники «Медиазоны» и ТАСС. Во владимирском УФСИН не смогли прокомментировать сведения об этапировании Навального.
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В городах России прошла акция памяти политика Бориса Немцова. К мемориалу на Большом Москворецком мосту в Москве пришли более 9 тысяч человек, в том числе дипломаты из США и европейских стран, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политик Владимир Рыжков, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, мундеп Юлия Галямина, оппозиционер Владимир Кара-Мурза, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, журналист Николай Сванидзе, жена политика Навального Юлия, активист Константин Котов и другие. В Петербурге несколько сотен человек возложили цветы к портретам Немцова у Соловецкого камня на Троицкой площади. Почтить память политика собрались и жители Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска и Казани. В Челябинске суд арестовал на 5 суток главу отделения движения «Весна» Александра Кашеварова за анонс акции памяти Немцова. В Краснодаре по той же статье оформляли протокол на Анастасию Панченко, но дело прекратили. В Казани во время акции памяти полиция задержала студента Тимура Тухватуллина и гражданскую активистку Наилю Муллаеву.
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ГУП «Могортранс» и ГУП «Московский метрополитен» признаны потерпевшими по «дорожному делу» о перекрытии транспортных артерий в Москве на протестах 23 января. Метро и «Мосгортранс» оценивают ущерб от акций протеста в 2,7 млн рублей суммарно. Ущерб складывается из выплат сотрудникам предприятий, вынужденным работать в этот день. Как следует из протоколов допроса, потерпевшие не смогли объяснить, что именно представляло угрозу пассажирам и имуществу предприятий в тот день. Среди незаконных действий протестующих представитель метрополитена указал «осуществление создания толпы».
- Полиция задержала журналистку Baza Мяйле Мачюлите на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, куда она приехала на выходные. Журналистка должна была встретиться со знакомым силовиком, так как тот хотел передать ей «важную информацию». В назначенное для встречи время люди, представившиеся сотрудниками Управления собственной безопасности МВД, задержали Мачюлите и доставили ее в ГСУ СК. Журналистку допрашивали более семи часов без адвоката, после чего взяли подписку о неразглашении, изъяли телефон и обязали вернуться на допрос завтра.
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Суд в Ярославле отправил под домашний арест до 23 апреля двоих сотрудников ИК-1 Александра Семенова и Ивана Коковина, задержанных после публикации «Новой газетой» видео с пытками заключенных в этой колонии. По версии следствия, они удерживали лежащего на столе заключенного Цагалаева, пока другие ФСИНовцы били его дубинками. Ранее управление ФСИН по региону начало внеплановую проверку в ИК, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 268 УК).
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В Хабаровске задержали самого богатого чиновника России, депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова в связи с уголовными делами «крабового короля» Олега Кана. В сентябре 2020 года Пашов возглавил рейтинг самых богатых госслужащих по версии Forbes, его доход составил 6,2 млрд рублей. Пашов владеет рыбодобывающей компанией «Монерон». В 2020 году суд арестовал доли «Монерон» в рамках расследования дела предполагаемого бенефициара компании Олега Кана, объявленного в международный розыск по обвинению в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко.
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Лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира. Он завоевал золотую медаль в скиатлоне на соревнованиях в немецком Оберстдорфе. Большунов преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут и 33,9 секунды. Эта медаль стала первой для российской сборной на ЧМ.
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