Власти Севастополя отменили ковидные ограничения на массовые мероприятия только для двух дат — 8 марта и дня присоединения Крыма

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев продлил до конца марта все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства.

При этом власти сделали исключение для двух мероприятий: «ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации» разрешено провести «Белый концерт» на площади Нахимова 8 марта и отметить в центре города «седьмую годовщину воссоединения с Россией» (18 марта).

По данным правительства, 48% коек в больницах города остаются свободны, а перепрофилиованные под COVID-19 медучреждения снова работают по основному профилю.

Правительство разрешило проводить в городе концерты и спортивные мероприятия с 50-процентной наполняемостью залов и трибун.

По данным оперштаба, с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели почти 12 тысяч жителей Севастополя. Выздоровели 10 819 пациентов, 490 скончались. За прошедшие сутки медики зарегистрировали 62 новых случая инфекции.