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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
Президент Армении отказался подписывать указ об отставке начальника Генштаба. Уволить военного обещал Пашинян
Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, отстранения которого добивался премьер министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщает пресс-служба президента.
При этом Пашинян может оспорить решение президента в суде.
обновлено
18:22 Никол Пашинян сообщил в своем фейсбуке, что вскоре направит президенту повторное предложение об увольнении Гаспаряна
Во время встречи со своими сторонниками премьер заявил о намерении отправить главу Генштаба в отставку. Поводом для этого послужило требование военных к Пашиняну покинуть пост. Премьер назвал это «попыткой военного переворота».
Сторонники оппозиции также вышли на улицы и направились к зданию Национального собрания Армении, пока Пашинян проводит митинг со своими сторонниками.
Незадолго до этого президент страны уволил замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Военный раскритиковал высказывание Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер».
Во время конфликта в Нагорном Карабахе на вооружении Армении находилось четыре «Искандера». Бывший главный военный инспектор армянской армии Мовсес Акопян утвердительно ответил на вопрос о применении российских ракетных комплексов в ходе столкновения. Однако в Минобороны России уточнили, что «ни один из ракетных комплексов данного типа» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся.
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