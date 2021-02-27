«Белый счетчик»: более девяти тысяч человек пришли к мемориалу Немцова в Москве

В Москве прошла акция памяти политика Бориса Немцова. К 19:30 к мемориалу на Большом Москворецком мосту пришли 9,3 тысячи человек, следует из данных «Белого счетчика».

Послы США, Великобритании и Латвии возложили цветы к месту гибели политика.

Пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс написала в твиттере, что Немцов «остается примером для многих, кто добивается правосудия, прозрачности и свободы».

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

В акции памяти также поучаствовали основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политик Владимир Рыжков, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, муниципальный депутат Юлия Галямина, оппозиционер Владимир Кара-Мурза, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, жена политика Навального Юлия, активист Константин Котов, фигурантка дела «Нового величия» (организация признана экстремистской) Анна Павликова и другие. Волонтеры раздавали участникам мероприятия медицинские маски.

В Санкт-Петербурге люди тоже пришли возложить цветы к портретам Немцова у Соловецкого камня на Троицкой площади. Среди участников — депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Почтить память политика собрались и жители Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска и Казани.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на 5 суток главу отделения движения «Весна» Александра Кашеварова за анонс акции памяти Немцова, передает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина. Активиста признали виновным в организации массового публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). 24 февраля на странице челябинского отделения «Весны» во «ВКонтакте» он выложил пост об акции 27 февраля.

В Краснодаре по той же статье оформляли протокол на координатора штаба Навального Анастасию Панченко. В результате дело в отношении активистки прекратили за отсутствием состава преступления.

В Казани, как пишет «МБХ медиа», во время акции памяти политика на улице Баумана полиция задержала студента Тимура Тухватуллина и гражданскую активистку Наилю Муллаеву. При этом, как рассказала активистка, задержанных отпустили без составления протокола.

Политика Бориса Немцова убили четырьмя пулями в спину 27 февраля 2015 года в сотне метров от Кремля. В 2017 году виновными в убийстве признали пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

Обновлено (19:56) — уточнена информация о численности акции в Москве