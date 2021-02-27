Потерпевшими по делу о «перекрытии дорог» на протестах в Москве стали «Мосгортранс» и метрополитен

ГУП «Могортранс» и ГУП «Московский метрополитен» признаны потерпевшими по «дорожному делу» о перекрытии транспортных артерий в Москве на протестах 23 января в поддержку Алексея Навального. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы подозреваемого Глеба Марьясова.

Метро и «Мосгортранс» оценивают ущерб от акций протеста в 1 541 148 рублей и 1 165 852 рублей соответственно (общая сумма — 2,7 млн рублей). Представители потерпевших пояснили, что сумма ущерба складывается из выплат сотрудникам предприятий, вынужденным работать в этот день.

Из протокола допроса

Дело заведено по статье 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Как следует из протоколов допроса (есть в распоряжении «Новой газеты»), потерпевшие не смогли объяснить, что именно представляло угрозу пассажирам и имуществу предприятий в тот день. Среди незаконных действий протестующих представитель метрополитена указал «осуществление создания толпы».

24 февраля суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий члену Либертарианской партии России Глебу Марьясову. Ему запрещено выходить из дома по ночам и пользоваться интернетом.

Марьясов стал первым фигурантом дела в Москве по ст. 267 УК. Его задержали 22 февраля на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведений акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и неповиновение требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

«Медиазона» пишет, что свидетелей по «дорожному делу» предположительно допрашивают обманным путем. Люди, желающие подать жалобы на противоправные действия полиции, в итоге приходят в ОВД, получают вопросы о перекрытии дорог и становятся участниками дела.

«Дорожное дело» возбудили на следующий день после первой несанкционированной акции в поддержку Навального. Фигурантам грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года.