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№ 21 от 26 февраля 2021

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира

Спорт101

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Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира, завоевав золотую медаль в скиатлоне на соревнованиях по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Большунов преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут и 33,9 секунды. Второе и третье места в гонке заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер (с отставанием 1,1 секунды) и Ханс Кристер Холунд (отстал на 1,7 секунды). 

Эта медаль стала первой для российской сборной на чемпионате мира. 

Помимо этого, россиянин Иван Якимушкин занял восьмое место (+2 минуты 0,3 секунды), Алексей Червоткин стал 18-м (+2.49,5), Евгений Белов — 23-м (+4.01,2).

10 января Большунов второй раз подряд выиграл многодневную лыжную гонку «Тур де Ски». 3 января он выиграл гонку преследования на дистанции 15 км свободным стилем в швейцарском Валь-Мюстаире, а до этого — гонку с общего старта на 15 километров классическим стилем.

Теги:
sf, золото, чемпионат мира, скиатлон, лыжи
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