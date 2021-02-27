Материалы
Рубрики
Темы
- Тексты недели «Новой»13 материалов
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
Свежий выпуск
№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира, завоевав золотую медаль в скиатлоне на соревнованиях по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
⚡️НЕПОБЕДИМЫЙ⚡️— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 27, 2021
Невероятная гонка! Невероятные эмоции!
САША, ГОРДИМСЯ!🇷🇺 pic.twitter.com/jm2wnR3uXe
Большунов преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут и 33,9 секунды. Второе и третье места в гонке заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер (с отставанием 1,1 секунды) и Ханс Кристер Холунд (отстал на 1,7 секунды).
Эта медаль стала первой для российской сборной на чемпионате мира.
Помимо этого, россиянин Иван Якимушкин занял восьмое место (+2 минуты 0,3 секунды), Алексей Червоткин стал 18-м (+2.49,5), Евгений Белов — 23-м (+4.01,2).
10 января Большунов второй раз подряд выиграл многодневную лыжную гонку «Тур де Ски». 3 января он выиграл гонку преследования на дистанции 15 км свободным стилем в швейцарском Валь-Мюстаире, а до этого — гонку с общего старта на 15 километров классическим стилем.