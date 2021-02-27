В больнице украинского города Черновцы произошел взрыв. Есть пострадавшие, один человек погиб

В больнице №1 украинского города Черновцы произошел взрыв кислородной трубы, один человек погиб. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Замглавы областной администрации Наталья Гусак рассказала в Фейсбуке о том, что начала заниматься перераспределением больных в другие больницы. Всего спецслужбы эвакуировали 20 человек.

31 октября 2020 в Челябинской больнице, которую перепрофилировали под лечение больных коронавирусом, произошел взрыв кислородной станции. Никто не пострадал.

В мае 2020 года при пожаре в петербургской больнице Святого Георгия погибли пять человек. Пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и не могли самостоятельно передвигаться. Причиной пожара стало воспламенение одного из аппаратов ИВЛ.