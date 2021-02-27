СМИ: в Хабаровске задержали самого богатого депутата России Дмитрия Пашова

В Хабаровске задержали депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова по обвинению в связи с уголовными делами «крабового короля» Олега Кана. Об этом сообщили порталы Sakh.com и «Сахалин-Курилы», информацию подтвердили источники ТАСС, РИА «Новости» и «Ведомостей».

Причина задержания пока не разглашается.

По данным Sakh.com, Пашова во время командировки в Хабаровске вызвали на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек. Речь идет о видео с участием Кана, на котором друг Пашова вытаскивает из реки Самарга краснокнижную рыбу. Издание пишет, что «Пашова допрашивали про рыбу, а потом предъявили обвинение по делам, по которым сейчас в международном розыске находится Олег Кан».

Собеседник «Сахалин-Курилы» предположил, что задержание депутата может быть связано со статьей 194 УК (Уклонение от уплаты таможенных платежей).

В сентябре 2020 года Пашов возглавил рейтинг самых богатых госслужащих по версии Forbes, его доход составил 6,2 млрд рублей.

Пашов владеет рыбодобывающей компанией «Монерон». Весной прошлого года телеведущая Ксения Собчак собиралась приобрести в компании долю, но позже отказалась от этого плана из-за ареста активов.

В конце марта Южно-Сахалинский городской суд арестовал доли компаний и запретил налоговой регистрировать контракты с ними. Это произошло в рамках расследования уголовного дела предполагаемого бенефициара компании «Монерон» бизнесмена Олега Кана, объявленного в международный розыск по обвинению в организации убийства дальневосточного предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году.