Правительство РФ из-за пандемии упростило порядок сдачи школьных выпускных экзаменов

В 2021 ученики девятых и одиннадцатых классов будут сдавать итоговые выпускные экзамены в упрощенной форме в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее решение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Девятиклассникам не нужно будет сдавать экзамены по выбору. Для получения аттестата об основном общем образовании достаточно будет пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) по двум обязательным предметам — русскому и математике.

Ученикам одиннадцатых классов, которые не планируют поступать в университеты, достаточно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому и математике для получения аттестата о среднем общем образовании.

Для школьников, которые собираются получать высшее образование, порядок сдачи профильных экзаменов для поступления остается прежним. При этом для получения аттестата достаточно будет сдать единый госэкзамен (ЕГЭ) по русскому языку.

Одиннадцатиклассники с инвалидностью будут сдавать экзамены по особым правилам. Для получения аттестата им нужно будет выбрать между ЕГЭ и ГВЭ по русскому.

Девятиклассники начнут сдавать выпускные экзамены 24 мая. Для учеников одиннадцатых классов экзаменационный период начнется на день позже.

В декабре 2020 года Минпросвещения отменило досрочные выпускные экзамены на фоне распространения коронавирусной инфекции. В 2020 году ведомство также сдвигало сроки основных «волн» сдачи ЕГЭ.