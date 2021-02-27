Материалы
Рубрики
Темы
- Тексты недели «Новой»13 материалов
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
Свежий выпуск
№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
«Ярновости»: Алексей Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 Владимирской области
Политик Алексей Навальный будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 Владимирской области, передает «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН.
По словам собеседника издания, Навальный сейчас находится в СИЗО в Кольчугино, откуда его доставят в колонию в Покрове.
Источник «Медиазоны» также сообщал, что накануне политик был во Владимирской области и что его везут в ИК-2. В той же колонии отбывал наказание фигурант «московского дела» Константин Котов.
При этом, как передает РИА «Новости», в дежурной части СИЗО-3 в Кольчугино и ИК-2 Покрова сказали, что ничего не знают об этапировании к ним Навального и не разглашают сведения об осужденных.
Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве 25 февраля. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников пообещал, что оппозиционеру обеспечат нормальные условия.
20 февраля Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда Москвы, который 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.