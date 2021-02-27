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№ 21 от 26 февраля 2021

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«Ярновости»: Алексей Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 Владимирской области

Общество22

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Политик Алексей Навальный будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 Владимирской области, передает «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН.

По словам собеседника издания, Навальный сейчас находится в СИЗО в Кольчугино, откуда его доставят в колонию в Покрове.

Источник «Медиазоны» также сообщал, что накануне политик был во Владимирской области и что его везут в ИК-2. В той же колонии отбывал наказание фигурант «московского дела» Константин Котов.

При этом, как передает РИА «Новости», в дежурной части СИЗО-3 в Кольчугино и ИК-2 Покрова сказали, что ничего не знают об этапировании к ним Навального и не разглашают сведения об осужденных.

Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве 25 февраля. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников пообещал, что оппозиционеру обеспечат нормальные условия.

20 февраля Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда Москвы, который 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.

Теги:
sf, колонии, владимирская область, котов, навальный
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