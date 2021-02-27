В Петербурге задержали журналистку издания Baza Мяйле Мачюлите. Ее местонахождение неизвестно

На Московском вокзале Санкт-Петербурга полиция задержала журналистку Baza Мяйле Мачюлите. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

С Мяйле связался знакомый сотрудник полиции и предложил встретиться, чтобы передать важную информацию. Во время встречи оперативники, представившиеся сотрудниками Управления собственной безопасности МВД, задержали девушку, пишет Baza.

На данный момент точное местонахождение Мяйле неизвестно, она не выходит на связь. Журналистка приехала в Петербурге с братом на выходные. Именно он сообщил о задержании.

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15:16 Редакция Baza связалась с Мачюлите. Следователь утверждает, что она находится на следственных мероприятиях: «Разговор велся по громкой связи. С нами общался некий следователь, представившийся Геннадием. Как утверждает "следователь Геннадий", Мяйле находится сейчас на следственных действиях в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу – СК или МВД не уточнялось. Мы потребовали предоставить Мяйле адвоката, на что нам было отвечено отказом. Цитата следователя: "Я принял такое решение"».

15:31 Пресс-секретарь ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил «Новой», что сотрудники ведомства сегодня не участвовали в каких-либо следственных действиях на Московском вокзале. В то же время люди, задержавшие журналистку Мяйле Мачюлите, предъявили удостоверения сотрудников управления собственной безопасности МВД. По информации источника «Новой» в правоохранительных органах, «корочки» УСБ МВД часто используют сотрудники управления «М» ФСБ, которое занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах