Умер фигурант уголовного дела о пытках в ярославской ИК-1

Бывший начальник по воспитательной части исправительной колонии №1 Ярославля Иван Калашников, обвиняемый в избиении заключенного Евгения Макарова, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ирину Бирюкову.

Она сказала, что дело в отношении Калашникова прекращено.

В июле 2020 года суд постановил приостановить рассмотрение дела в отношении бывшего начальника по воспитательной части ИК-1 и изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде из-за наличия тяжелого онкологического заболевания.

Дело о пытках возбудили после публикации в «Новой газете» видеозаписи избиения заключенного Евгения Макарова, которая оказалась у юристов «Общественного вердикта»*.

Правозащитники рассказывали, что Калашников удерживал Макарова, пока остальные избивали его. Обвиняемый свою вину признал частично.

В ноябре 2020 года Дзержинский суд Ярославля оправдал экс-сотрудников исправительной колонии №1 — врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова — по делу о пытках заключенных. Всех остальных из 13 фигурантов дела признали виновными и назначили им сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии.