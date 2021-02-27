Суд отправил под домашний арест двух сотрудников ярославской ИК-1 по делу о пытках

Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест двух сотрудников ярославской исправительной колонии №1 Александра Семенова и Ивана Коковина, задержанных после публикации «Новой газетой» видео с кадрами пыток заключенных. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ярославское дело».

Семенов и Коковин пробудут под домашним арестом до 23 апреля 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, сотрудники удерживали лежащего на столе Абубакара Цагалаева, пока другие сотрудники колонии били заключенного дубинками. Следствие просило отправить Семенова и Коковина в СИЗО.

Александр Семенов (слева) и Иван Коковин (справа) / Фото: «Ярославское дело»

О задержании двух сотрудников ИК-1 стало известно накануне, 26 февраля. На время разбирательства их отстранили от работы.

Ранее управление ФСИН по региону начало внеплановую проверку в учреждении, часть сотрудников уволили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 268 УК).

23 февраля «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт»* опубликовали видеозаписи, сделанные еще в 2016 году на регистратор сотрудников ФСИН. На видео зафиксированы два эпизода издевательств над заключенными. Заключенного Андрея Иванова избили за две недели до освобождения после того, как он препирался с тюремщиками из-за брошенного на пол во время обыска Корана. После выхода из колонии он попал в больницу, где провел две недели.

На втором видео видно, как после препирательств сотрудники ИК-1 завалили заключенного гражданина Грузии Важу Бочоришвили на парту лицом вниз. С него стянули трусы, затем несколько сотрудников удерживали его в этом положении, а один из них бил резиновыми дубинками по ногам и ягодицам заключенного. После избиения его отправили в ШИЗО, где у него открылось кровотечение. Бочоришвили скончался в том же месяце в больнице Рыбинска. До освобождения ему оставалось полтора года.

Это не первые факты пыток в ИК-1 Ярославля. В ноябре 2020 года Дзержинский суд Ярославля оправдал экс-сотрудников исправительной колонии №1 — врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова — по делу о пытках заключенных. Всех остальных из 13 фигурантов дела признали виновными и назначили им сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии.

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