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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
«Левада»: 56% россиян не боятся заразиться COVID-19. Это самый большой показатель с февраля 2020 года
«Новая газета»редакция
Процент россиян, которые не боятся заразиться коронавирусом оказался самым большим за последний год. Кроме этого, снизилось число желающих привиться вакциной «Спутник V», следует из данных опроса «Левада-центра»* (имеется в распоряжении «Новой газеты»).
Социологический опрос показал, что 56% россиян не боятся заразиться COVID-19. Из них треть опрошенных (31%) определенно не боится заразиться, а 25% респондентов — скорее не боятся.
Россияне все меньше боятся заразиться коронавирусом. Снижается и число тех, кто хочет привиться вакциной «Спутник V». В основном люди боятся побочных эффектов вакцины и ждут окончания испытаний.
Среди участников опроса 42% россиян лично знают людей, которые болели коронавирусом, у 22% болели близкие родственники или друзья и соседи, еще 17% либо болели сами, либо находились в тесном контакте с зараженным (болел кто-то из сожителей). Только 28% лично не знают никого, кто болел COVID-19.
В то же время, согласно данным «Левада-центра», число тех, кто готов привиться вакциной «Спутник V», снижается. Если в декабре 2020 года сделать прививку были готовы 38% респондентов, а не готовы — 58%, то в феврале 2021 года 30% опрошенных готовы привиться, 62% — нет, а еще 4% отметили, что уже сделали прививку.
Опрос также показал, что молодые люди меньше других возрастных групп хотят прививаться. Среди респондентов, которым от 18 до 24 лет, 19% готовы сделать прививку, 75% — нет. В возрастной группе 25-39 лет 22% готовы привиться, 73% — нет. Среди опрошенных, которым от 55 лет и больше, сделать прививку от коронавируса готовы 40%, а 49% — нет.
В основном люди боятся побочных эффектов, следует из исследования (37% указали их в качестве причины, чтобы не прививаться). 23% опрошенных отметили необходимость дождаться конца испытаний вакцины, 16% респондентов считают, что в вакцинации нет смысла.
По данным социологического исследования, 51% участников опроса считает, что ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, снимают своевременно. 22% опрошенных утверждают, что снимать ограничения рано, 21% считает, что ограничения нужно было отменить раньше.
При этом 64% россиян думают, что коронавирус создали искусственно как новую форму биологического оружия. Лишь 23% участников опроса считают, что вирус возник естественным путем.