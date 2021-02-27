В России выявили 11 534 новых случая заражения коронавирусом за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 11 534 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Выздороветь за сутки удалось 16 020 пациентам.

Общее количество зараженных COVID-19 в России за все время пандемии составило 4 234 720. В Москве за последние сутки выявили 1825 новых случаев заражения COVID-19 — это на 489 больше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 951 новый случай COVID-19, в Московской области — 558, в Нижегородской области — 395, в Воронежской — 296.

За последние сутки умерли 439 пациентов с коронавирусом. С марта 2020 года от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 85 743 человека.

Число случаев заражения COVID-19 в мире составило более 113 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 28,4 млн), а также в Индии (более 11 млн) и Бразилии (более 10,4 млн). Россия — на четвертом месте.