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Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. Читает Илья Яшин

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№ 21 от 26 февраля 2021

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В России выявили 11 534 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Общество144

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В России за последние сутки зафиксировали 11 534 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Выздороветь за сутки удалось 16 020 пациентам. 

Общее количество зараженных COVID-19 в России за все время пандемии составило 4 234 720. В Москве за последние сутки выявили 1825 новых случаев заражения COVID-19 — это на 489 больше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 951 новый случай COVID-19, в Московской области — 558, в Нижегородской области — 395, в Воронежской — 296.

За последние сутки умерли 439 пациентов с коронавирусом. С марта 2020 года от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 85 743 человека.

Число случаев заражения COVID-19 в мире составило более 113 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 28,4 млн), а также в Индии (более 11 млн) и Бразилии (более 10,4 млн). Россия — на четвертом месте.

Теги:
sf, COVID-19, заражения, коронавирус

В Украине отключили новый телеканал, созданный журналистами заблокированных «112 Украина», NewsOne и ZIK

Общество744

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Журналисты телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заблокированных в начале февраля на территории Украины, создали новый канал «Первый Независимый». Его отключили от вещания через час после начала эфира, сообщили представители телеканала.

«Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы. Телеканал "Перший Незалежний" был создан на законных основаниях, в соответствии с законодательством. Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов», — говорится в заявлении журналистов.

Они утверждают, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от Службы безопасности Украины (СБУ) не предоставлять услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры.

Ранее на сайте канала «112 Украина» сообщалось о создании нового телеканала, который будет вещать через спутник и появится в кабельных сетях провайдеров программной услуги «Воля», Triolan и других операторов. В заявлении также отмечалось, что трансляция будет доступна на сайте телеканала.

3 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих ему. Они доступны для просмотра только на YouTube. В своем совместном заявлении попавшие под ограничения каналы назвали санкции против них «политической расправой над неугодными СМИ». Они отметили, что планируют бороться за право находиться в эфире.

Теги:
sf, санкции, телевидение, зеленский, украина
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