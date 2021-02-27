В Украине отключили новый телеканал, созданный журналистами заблокированных «112 Украина», NewsOne и ZIK

Журналисты телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заблокированных в начале февраля на территории Украины, создали новый канал «Первый Независимый». Его отключили от вещания через час после начала эфира, сообщили представители телеканала.

«Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы. Телеканал "Перший Незалежний" был создан на законных основаниях, в соответствии с законодательством. Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов», — говорится в заявлении журналистов.

Они утверждают, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от Службы безопасности Украины (СБУ) не предоставлять услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры.

Ранее на сайте канала «112 Украина» сообщалось о создании нового телеканала, который будет вещать через спутник и появится в кабельных сетях провайдеров программной услуги «Воля», Triolan и других операторов. В заявлении также отмечалось, что трансляция будет доступна на сайте телеканала.

3 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих ему. Они доступны для просмотра только на YouTube. В своем совместном заявлении попавшие под ограничения каналы назвали санкции против них «политической расправой над неугодными СМИ». Они отметили, что планируют бороться за право находиться в эфире.