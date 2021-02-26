В Калининграде арестовали третьего полицейского по делу о подбросе наркотиков

Следователи в Калиниграде возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков и превышении должностных полномочий против старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления на транспорте Юрия Ковалькова. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Это уже третий подозреваемый по делу о подбросе полицейскими запрещенных веществ для улучшения показателей. По версии следствия, Ковальков купил наркотик и позже добавил его в подброшенный ранее 22-летнему калининградцу пакетик, чтобы того можно было привлечь за более «крупный размер». Ленинградский районный суд Калининграда уже арестовал правоохранителя.

По делу о подбросе проходят еще два бывших полицейских — замначальника ОКОН Западного линейного управления МВД на транспорте Алексей Черкасов и оперуполномоченный Руслан Яковенко.

По версии следствия, год назад силовики попросили своего знакомого найти человека, которому можно было бы подбросить наркотики ради повышения показателей раскрываемости дел. Как писала «Медиазона», речь идет об отслужившем в Росгвардии местном жителе Никите Зубове, который согласился подставить 22-летнего студента Насредина Махмудова, чтобы устроиться в полицию.

В результате защитникам Махмудова удалось добиться прекращения уголовного дела, а вот экс-полицейским вменили незаконный оборот наркотиков, совершенный с использованием служебного положения и в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК), а также превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК) и давление на свидетеля (ч. 2 ст. 309 УК).