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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 26 февраля. Коротко
Общество22
«Новая газета»редакция
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- Мэр Москвы Сергей Собянин остановил голосование на портале «Активный гражданин» по вопросу установки монумента на Лубянской площади. На выбор предлагалось два варианта: памятник князю Александру Невскому или основателю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому. Свое решение столичный градоначальник объяснил тем, что памятники должны объединять, а не разъединять общество.
- Правоохранители задержали двух сотрудников ярославской исправительной колонии №1 после публикации «Новой газетой» видеозаписей пыток заключенных. Завтра в Заволжском суде Ярославля им изберут меру пресечения, следствие просит отправить их в СИЗО. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о превышении полномочий.
- Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на сумму более 12,5 млн рублей из-за слива сточных вод в тундру с Талнахской обогатительной фабрики. Согласно иску, результаты анализа отобранных проб почвы показали, что сточные воды хвостохранилища с ядовитыми веществами привели к загрязнению земли.
- ФБР пообещало 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать «повара Путина» Евгения Пригожина. «ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина из- за его возможного участия в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США», — говорится в ориентировке.
- В ОНК Подмосковья рассказали, что политика Алексея Навального этапируют в колонию за пределами Московской области. Правозащитники уточнили этот вопрос после появления сообщений о том, что оппозиционера якобы уже доставили в коломенскую колонию №6. В дежурной части исправительного учреждения эту информацию опровергли.
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