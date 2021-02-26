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Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. Читает Илья Яшин

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№ 21 от 26 февраля 2021

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Что произошло за день 26 февраля. Коротко 

Общество22

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  • Мэр Москвы Сергей Собянин остановил голосование на портале «Активный гражданин» по вопросу установки монумента на Лубянской площади. На выбор предлагалось два варианта: памятник князю Александру Невскому или основателю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому. Свое решение столичный градоначальник объяснил тем, что памятники должны объединять, а не разъединять общество.
  • Правоохранители задержали двух сотрудников ярославской исправительной колонии №1 после публикации «Новой газетой» видеозаписей пыток заключенных. Завтра в Заволжском суде Ярославля им изберут меру пресечения, следствие просит отправить их в СИЗО. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о превышении полномочий.
  • Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на сумму более 12,5 млн рублей из-за слива сточных вод в тундру с Талнахской обогатительной фабрики. Согласно иску, результаты анализа отобранных проб почвы показали, что сточные воды хвостохранилища с ядовитыми веществами привели к загрязнению земли.
  • ФБР пообещало 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать «повара Путина» Евгения Пригожина. «ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина из- за его возможного участия в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США», — говорится в ориентировке.
  • В ОНК Подмосковья рассказали, что политика Алексея Навального этапируют в колонию за пределами Московской области. Правозащитники уточнили этот вопрос после появления сообщений о том, что оппозиционера якобы уже доставили в коломенскую колонию №6. В дежурной части исправительного учреждения эту информацию опровергли.

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Теги:
sn, итоги, пригожин, навальный
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