Разведка США: наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. К таким выводам пришла Национальная разведка США, которая не исключает, что принц мог отдать приказ убить Хашогги.

«С 2017 года наследный принц имеет абсолютный контроль над органами безопасности и разведывательными организациями Королевства, что делает крайне маловероятным, что саудовские официальные лица провели бы операцию такого рода без его разрешения. […] Наследный принц рассматривал Хашогги как угрозу Королевству и широко поддерживал применение насильственных мер, если это было необходимо, чтобы заставить его замолчать», — отмечается в докладе, основанном на секретных данных ЦРУ и других разведывательных агентств.

По данным агентства Bloomberg, госдепартамент США планирует ввести визовые ограничения для 76 граждан Саудовской Аравии, которые могут причастны к убийству Хашогги. Сейчас администрация Джо Байдена формирует соответсвующий список.

Джамаля Хашогги, сотрудничавшего с The Washington Post и регулярно критиковавшего политику принца, убили 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным прокуратуры, тело журналиста расчленили и уничтожили. После расследования суд в Саудовской Аравии приговорил к тюремным срокам восемь человек, имена которых не называются. Пятеро из них получили по 20 лет заключения, еще троим дали от 7 до 10 лет.

Сам наследный принц ранее признавал свою ответственность за убийство журналиста, так он погиб во время его службы. Однако он настаивал, что ничего не знал о планах убийц.