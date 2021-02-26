Против воронежского активиста возбудили уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности из-за комментария в «Вконтакте»

Следственный отдел УФСБ России по Воронежской области возбудил уголовное дело против активиста Григория Северина. Об этом «Новой газете» рассказал его адвокат Георгий Луцкевич.

Его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2 УК). По версии следствия, в декабре 2019 года он якобы разместил в социальной сети «Вконтакте» комментарий с предложением нанести вред сотрудникам органов госбезопасности. Сам Северин отрицает, что когда-либо писал подобное.

Сегодня Центральный районный суд Воронежа вынес постановление о запрете Григорию определенных действий почти на 2 месяца. Среди них —использование телефона, интернета, почты и ограничение на посещение митингов, шествий и пикетов. Адвокат предположил, что дело может затянуться на полгода.

25 февраля примерно в полдесятого утра сотрудники ФСБ задержали Северина с применением силы. Его уложили лицом в пол, после чего у активиста оказалась разбита губа и появилась гематома на подбородке. Из его квартиры изъяли все телефоны и компьютеры, в том числе принадлежащие супруге активиста.

Григорий Северин — известный в Воронеже оппозиционный активист. Он выходит на протестные акции уже больше 10 лет, его регулярно задерживают за участие в митингах. Он также является бывшим доцентом математического факультета Воронежского госуниверситета. Соратники активиста рассказали «Новой», что сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) часто приходили к руководству вуза и требовали уволить Северина.

Павел Хаустов