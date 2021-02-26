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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
«Памятники должны объединять общество»: Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил не устанавливать на Лубянской площади каких-либо памятников. Такую идею он высказал в своем блоге.
«Голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество», — считает столичный градоначальник.
Несколько дней назад на городском портале «Активном гражданине» началось голосование об установке монумента на Лубянке. На выбор предлагалось два варианта: памятник князю Александру Невскому или памятник основателю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому.
По итогам первого дня опроса голоса разделились примерно поровну. По данным Собянина, после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского.
Правление международного правозащитного общества «Мемориал»* опубликовало заявление, где высказалось против подобного голосования. Как считают в организации, сама идея восстановить памятник Дзержинскому могла прийти лишь человеку, «напрочь лишенному совести», но предложение установить памятник Невскому тоже нельзя назвать корректной альтернативой.
*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента
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