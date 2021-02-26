ОНК: Навального отправят в колонию, расположенную за пределами Подмосковья 

Политика Алексея Навального этапируют в колонию, расположенную за пределами Московской области. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александр Мальцев.

«Мы проверили информацию о доставке Навального в ИК-6. Она не подтвердилась. Более того, в управлении ФСИН по Московской области нам сказали, что Навальный в наш регион доставлен не будет», — сообщил он.

Член ОНК уточнил этот вопрос после появления сообщений о том, что Навального уже доставили в коломенскую колонию №6. В дежурной части исправительного учреждения эту информацию опровергли.

Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве накануне. Куда именно его увезли, неизвестно. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников пообещал, что оппозиционеру обеспечат нормальные условия. «Я гарантирую, что никакой угрозы здоровью и жизни не существует. Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных. Если пожелает, будет привлечен к производственной деятельности», — заявил он.

Напомним, 20 февраля Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда Москвы, который 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.

ЕСПЧ 17 февраля потребовал от России незамедлительно освободить политика в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы. Заявление в европейский суд было подано после того, как политика заключили под стражу и отправили в следственный изолятор. Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым».