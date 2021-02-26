Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Слушать

Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. Читает Илья Яшин

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 21 от 26 февраля 2021

Читать номер

Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело против силовика, пнувшего в живот Маргариту Юдину

Общество48

48
 

Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело в отношении силовика, который на акции в поддержку Алексея Навального 23 января пнул в живот жительницу Ленобласти Маргариту Юдину. Об этом сообщает «Команда 29».

Как уточняет проект, с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился правозащитник Динар Идрисов. Сегодня — по истечении 30 дней со дня подачи — ему сообщили, что привлекать силовика к ответственности не будут. Документов об отказе в возбуждении уголовного дела Идрисову не предоставили.

Заявление Идрисов подавал в полицию, его должны были перенаправить в Следственный комитет. Этого не произошло — первичный материал проверки передали в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу, откуда его вернули в тот же отдел полиции.

Ранее с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудника силовых структур в Следственный комитет обратилась и сама пострадавшая. Она также подала иск о взыскании с государства морального и материального вреда.

Напомним, 23 января на акции в поддержку политика Алексея Навального один из сотрудников правоохранительных органов ударил 54-летнюю Юдину, когда она поинтересовалась причиной задержания молодого человека, которого силовики вели под руки. Вместо ответа она получила удар ногой и упала. Женщина попала в реанимацию. Силовик, когда извинялся перед Юдиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом» и что у него «запотело забрало».

Теги:
sn, избиение, силовики, насилие
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera