Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело против силовика, пнувшего в живот Маргариту Юдину

Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело в отношении силовика, который на акции в поддержку Алексея Навального 23 января пнул в живот жительницу Ленобласти Маргариту Юдину. Об этом сообщает «Команда 29».

Как уточняет проект, с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился правозащитник Динар Идрисов. Сегодня — по истечении 30 дней со дня подачи — ему сообщили, что привлекать силовика к ответственности не будут. Документов об отказе в возбуждении уголовного дела Идрисову не предоставили.

Заявление Идрисов подавал в полицию, его должны были перенаправить в Следственный комитет. Этого не произошло — первичный материал проверки передали в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу, откуда его вернули в тот же отдел полиции.

Ранее с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудника силовых структур в Следственный комитет обратилась и сама пострадавшая. Она также подала иск о взыскании с государства морального и материального вреда.

Напомним, 23 января на акции в поддержку политика Алексея Навального один из сотрудников правоохранительных органов ударил 54-летнюю Юдину, когда она поинтересовалась причиной задержания молодого человека, которого силовики вели под руки. Вместо ответа она получила удар ногой и упала. Женщина попала в реанимацию. Силовик, когда извинялся перед Юдиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом» и что у него «запотело забрало».