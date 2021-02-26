Двух сотрудников ярославской ИК-1 задержали по делу о пытках заключенных 

Правоохранители задержали двух сотрудников ярославской исправительной колонии №1 после публикации «Новой газетой» видеозаписей пыток заключенных. Об этом сообщают юристы фонда «Общественный вердикт»*, которые добились получения свидетельств жестокого обращения со стороны сотрудников ФСИН.

Сотрудников колонии на время разбирательства отстранили от работы. Завтра в Заволжском суде Ярославля им изберут меру пресечения, следствие просит отправить их в СИЗО.

Ранее управление ФСИН по региону начало внеплановую проверку в учреждении, часть сотрудников уволили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 268 УК).

«Новая газета» опубликовала видеозаписи, сделанные еще в 2016 году на регистратор сотрудников ФСИН. На видео зафиксированы два эпизода издевательств над заключенными. Первое сняли за две недели до освобождения отбывающего наказание Андрея Иванова — его избили, так как он препирался с тюремщиками из-за брошенного на пол во время обыска Корана. После выхода из колонии он попал в больницу, где провел две недели.

На втором видео видно, как после препирательств сотрудники ИК-1 завалили заключенного гражданина Грузии Важу Бочоришвили на парту лицом вниз. С него стянули трусы, затем несколько сотрудников удерживали его в этом положении, а один из них начал наносить резкие и частые удары резиновыми дубинками по ногам и ягодицам заключенного.

Мужчина был лишен возможности сопротивляться, он громко кричал. После избиения его отправили в ШИЗО, где у него открылось кровотечение. Важа Бочоришвили скончался в том же месяце в больнице Рыбинска. До освобождения ему оставалось полтора года.

Это не первые факты пыток в ИК-1 Ярославля. В ноябре 2020 года Дзержинский суд Ярославля оправдал экс-сотрудников исправительной колонии №1 — врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова — по делу о пытках заключенных. Всех остальных из 13 фигурантов дела признали виновными и назначили им сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии.

*Внесен Минюстом в список НКО-«иноагентов»