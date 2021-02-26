Главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров скончался на 62-м году жизни

На 62-м году жизни скончался главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров. Об этом сообщается на сайте издательства.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Петров умер 25 февраля после тяжелой болезни. Другие подробности не приводятся. «Благодаря ему (Петрову — ред.) „Молодая гвардия“ долгое время была не конвейером по выпуску книг, а командой единомышленников. Вместе с ним ушла целая эпоха — но мы всегда будем помнить того, кто сделал ее возможной», — заявили в издательстве.

Петров родился 22 марта 1959 года в городе Лобня в Подмосковье. Он окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института, затем работал учителем истории и обществоведения в московской средней школе № 874.

Петров начал сотрудничать с «Молодой гвардией» внештатно, однако уже в 1989 году он стал сотрудником редакции историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ, через несколько лет — заведующим редакцией серии «ЖЗЛ». В 1996 году Петрова назначили главным редактором издательства. Таким образом, он возглавлял «Молодую гвардию» около четверти века.

Петрова признали лучшим главным редактором года на всероссийском конкурсе «Человек книги», а в 2007 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Издательство «Молодая гвардия» выпускает такие серии книг, как «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), «Жизнь замечательных людей: Биография продолжается…», «Жизнь замечательных людей. Малая серия», «Живая история: Повседневная жизнь человечества», «Тебе в дорогу, романтик», «Библиотека современной фантастики», «Близкое прошлое» и другие.