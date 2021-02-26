Леонид Волков отказался от статуса узника совести Amnesty International из-за решения организации по Навальному

Глава сети штабов Навального Леонид Волков отказался от статуса узника совести международной правозащитной организации Amnesty International. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Меня несколько раз Амнести признавала узником совести после моих многочисленных задержаний; при этом никогда мне не говорили ни слова о том, что к этому статусу прилагается требование ретроспективной святости. Поскольку похвастаться таковой я не могу, и не собираюсь, то я не только отказываюсь от этого статуса, но и убедительно требую,

чтобы Амнести никогда и ни при каких обстоятельствах меня впредь таким статусом не наделяла», — заявил Волков.

Поводом для этого cтало решение организации лишить политика Алексея Навального статуса узника совести. По мнению Волкова, если Amnesty наделяет себя правом не только признавать кого-либо узником совести, но и лишать человека статуса, то организация перед тем, как назвать кого-то узником совести, должна спросить, нужно ли это конкретному человеку.

«Согласен ли ты, конкретный политзаключенный, с тем, что мы тебя признаем таким-то, но при этом под микроскопом изучим все твои высказывания за последние 20 лет, и, если найдем что-то не то, то со скандалом и большим вредом для тебя, отзовем признание? Ну и дальше уже взятки гладки: согласен — отлично, не согласен — тоже. Иначе же мы имеем дело с крайне странной и откровенно сломанной процедурой». — прокомментировал Волков.

Глава сети штабов уверен, что Amnesty только ухудшила положение Навального, нанесла ему большой вред, «что сама и признает». Волков заявил, что Amnesty должна вернуть статус узника совести Навальному, провести «серьезное и транспарентное» расследование того, как именно она стала «жертвой дешевой разводки кремлевской пропаганды», а руководители организации должны признать ошибки и сделать выводы.

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Ранее от статуса узника совести отказался юрист команды Навального Александр Головач. Накануне в Amnesty уверили, что лишили Навального статуса узника совести после независимого анализа и что решение организации — это не «клеветническая кампания российских властей». По словам Amnesty, свои решения организация не основывает «на тредах из твиттера или на лоббировании со стороны журналистов или провластных активистов».

Amnesty отменила решение о признании Навального узником совести из-за его «высказываний в 2000-х годов» 23 февраля. Представитель организации пояснил, что некоторые высказывания политика посчитали hate speech. Призыв Amnesty немедленно освободить Навального, как заявили в организации, остался в силе, потому что политик преследуется исключительно по политическим мотивам.

«Медиазона» со ссылкой на неназванные источники сообщала, что за данной кампанией могут стоять «люди с RT в разных странах». Источник издания отметил, что как минимум два человека ссылались в заявлениях в твиттере сотрудничающей c RT колумнистки Кати Казбек.