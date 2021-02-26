ФБР пообещало 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать Пригожина 

Федеральное бюро расследований США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать российского олигарха Евгения Пригожина. Объявление в разделе «Most wanted» появилось на сайте ФБР.

Фото: ФБР

«ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина из- за его возможного участия в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США», — говорится в ориентировке.

Ордер на арест Пригожина был выдан в феврале 2018 года, а в списке разыскиваемых преступников он оказался прошлым летом.

Сам бизнесмен уже прокомментировал инициативу ФБР. По его словам, которые приводит пресс-служба его компании «Конкорд», сотрудники бюро занимаются «самопиаром, сидя в коронавирусных бункерах» и, «чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена». Также предприниматель, которого СМИ называют «поваром Путина» посочувствовал американскому обществу, страдающему, по его мнению, от «разворовывающих бюджет» олигархов и политиков.

Пригожин уже находится под санкциями США и Евросоюза. Его обвиняют в причастности к вмешательству в выборы США в 2016 году с помощью «фабрики троллей» — связанного с бизнесменом «Агентства интернет-исследований».