В Ростове герою «Новой» 12-летнему Артему Кифлюку со СМА начали колоть «Спинразу»

Герою «Новой газеты» 12-летнему Артему Кифлюку со СМА, проживающему в Ростовской области, начали колоть препарат «Спинраза». Об этом «Новой газете» рассказал отец мальчика Виталий.

Артем Кифлюк и его папа Виталий. Фото из личного архива семьи

По его словам, он 2 февраля выиграл суд у регионального Минздрава, после этого ведомство обязали выделить средства из бюджета на закупку необходимого препарата. Через две недели после этого, 18 февраля, Артема положили в больницу для обследования перед уколом «Спинразы» и только накануне, 25 февраля, мальчик получил лекарство, рассказал Виталий.

«Министерство здравоохранения четко отработало, они не возмущались, даже более того — заведующая отеделением Бычкова очень хорошо к нам относилась, тактично. Они нам сделали полное обследования всего организма», — сообщил отец мальчика. Виталий заявил, что благодарит Минздрав Ростовской области и лично заведующую за «теплый прием».

Накануне стало известно, что героиня публикации «Новой газеты» пятимесячная Соня Гарипова с диагнозом СМА также получит инфузию «Спинразы». Препарат закуплен на средства фонда «Круг добра», созданного для помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. В Татарстане закупили «Спинразу» и для 20-летней героини «Новой» со СМА Элины Абдрашитовой, ей могут ввести препарат в начале следующей недели, перед этим ей нужно будет пройти ряд обследований.

«Спинраза» — один из нескольких препаратов для пациентов со СМА. Его стоимость в первый год лечения — 750 тысяч долларов. В ноябре прошлого года Минздрав одобрил препарат рисдиплам (торговое наименование «Эврисди»), стоимость лечения им — 340 тысяч долларов за курс. Есть еще один препарат — «Золгенсма», который в России пока не зарегистрировали. Пациенту нужен один укол в течение всей жизни стоимостью 2,1 млн долларов.

В январе этого года президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра», который будет помогать детям с редкими заболеваниями. В число его обязанностей входит закупка лекарств, в том числе незарегистрированных. Пациенты со СМА попали в перечень подопечных фонда.

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