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№ 21 от 26 февраля 2021

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Вымогавшие миллион долларов в биткоинах следователи ФСБ получили 12 и 9 лет колонии 

Общество10

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Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 и 9 годам колонии строгого режима бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова по делу о вымогательстве биткоинов на миллион долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал их виновными в вымогательстве взятки у экс-главы ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова. Суд также постановил лишить Белоусова воинского звания «майор юстиции запаса», а его коллегу — звания «капитан юстиции запаса».

Гособвинение требовало приговорить Колбова и Белоусова к 13 и 10 годам колонии соответственно. По версии следствия, правоохранители вымогали миллион долларов в биткоинах у Галумова в обмен на рассмотрение его дела в особом порядке и назначение условного наказания.

Галумов в тот момент был в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве в крупном размере. Позднее он дал показания на сотрудников спецслужбы, их арестовали в апреле 2019 года. Сам Галумов в ноябре получил шесть лет колонии.

Эраст Галумов — российский политолог и экономист, издатель журнала «Мир и политика», международного журнала «Москва-Пекин». Он также входил в общественный совет Следственного комитета РФ и имеет звание полковника запаса.

Теги:
sn, суды, фсб, взятки

Суд отменил приговор краснодарскому адвокату Беньяшу по делу о нападении на силовиков

Общество275

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Краснодарский краевой суд отменил приговор краснодарскому адвокату Михаилу Беньяшу по делу о нападении на полицейских. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Суд отправил дело Беньяша на новое рассмотрение, мотивы принятого решения будут известны позднее. В своем последнем слове адвокат спросил прокурора и судью, не стыдно ли им за то, что они делают.

Осенью 2019 года суд нижестоящей инстанции оштрафовал Беньяша на 30 тысяч рублей. Адвоката признали виновным в нападении на полицейских (ч.1 ст. 318 УК) в день акции против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года.

Адвоката задержали еще до начала акции. По версии следствия, он три раза ударил полицейского в лицо, а также укусил его за руку. Потерпевшие по делу — оперативники уголовного розыска Дмитрий Юрченко и Егор Долгов — утверждали, что увидели адвоката на улице, разъяснили ему обстоятельства задержания, показали служебные удостоверения и попросили проехать с ними в отдел.

Беньяш же настаивал, что в машину его насильно посадили двое неизвестных ему людей в штатском. Он жаловался на избиения.

Теги:
суды, полиция, адвокаты
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