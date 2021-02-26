Суд отменил приговор краснодарскому адвокату Беньяшу по делу о нападении на силовиков

Краснодарский краевой суд отменил приговор краснодарскому адвокату Михаилу Беньяшу по делу о нападении на полицейских. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Суд отправил дело Беньяша на новое рассмотрение, мотивы принятого решения будут известны позднее. В своем последнем слове адвокат спросил прокурора и судью, не стыдно ли им за то, что они делают.

Осенью 2019 года суд нижестоящей инстанции оштрафовал Беньяша на 30 тысяч рублей. Адвоката признали виновным в нападении на полицейских (ч.1 ст. 318 УК) в день акции против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года.

Адвоката задержали еще до начала акции. По версии следствия, он три раза ударил полицейского в лицо, а также укусил его за руку. Потерпевшие по делу — оперативники уголовного розыска Дмитрий Юрченко и Егор Долгов — утверждали, что увидели адвоката на улице, разъяснили ему обстоятельства задержания, показали служебные удостоверения и попросили проехать с ними в отдел.

Беньяш же настаивал, что в машину его насильно посадили двое неизвестных ему людей в штатском. Он жаловался на избиения.