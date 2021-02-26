Суд в Самаре отменил арест экс-координатору местного штаба Навального

Самарский областной суд отменил решение нижестоящего суда, который 19 февраля арестовал на восемь суток экс-координатора штаба Навального Егора Алашеева за «анонс» акции 31 января. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Станислава Селезнева.

Дело направили на новое рассмотрение. Теперь Алашеев должен выйти на свободу сегодня, на день раньше положенного срока.

Судья Октябрьского районного суда Самары Роман Лазарев, арестовавший активиста за «организацию» акции 31 января через чат в телеграме, в постановлении написал, что Алашеев 18 февраля анонсировал акцию 31 января, то есть через 19 дней после прошедшего митинга. Полицейские, составлявшие протокол, не приложили к материалам дела ни одного скриншота с указанием даты, рассказывал тогда адвокат.

В протоколе полицейские указали, что Алашеев «осуществил призыв в сети Интернет в телеграме „Чат штаба Навального в Самаре“ к участию 31 января в публичном мероприятии в форме митинга», говорится в сообщении «Апологии протеста». Сам активист назвал решение суда «беспределом», а прошедшее судебное заседание — «диким адом».

Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. В ходе протестов силовики задержали более 10 тысяч человек, тысячи протестующих отправили под аресты, из-за чего все спецприемники Москвы оказались переполненными. Сотни людей увозили отбывать арест в Подмосковье. Всего по итогам акций силовики возбудили как минимум 90 уголовных дел.