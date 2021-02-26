Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Поздравить

2 марта Михаилу Горбачеву — 90 лет. Ваши отзывы редакция передаст лично в руки

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 21 от 26 февраля 2021

Читать номер

Депутата пензенской гордумы арестовали на 20 суток за репост об акции против репрессий

Общество2

2
 

Ленинский районный суд Пензы назначил 20 суток административного ареста депутату городской думы от КПРФ Александру Рогожкину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Рогожкина признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По словам первого секретаря пензенского горкома партии Юлианы Котовой, депутата арестовали в связи с организацией акции 23 февраля, которая не была согласована с городскими властями. «7x7» она уточнила, что речь идет о репосте в соцсети призыва к участию в акции.

Рогожкина задержали вчера, когда он навещал своего помощника Александра Ермакова в спецприемнике. Ермакова арестовали на четверо суток тоже по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

В Пензе 19 февраля в связи с анонсом акции 23 февраля задержали представителей КПРФ и «Левого фронта», рассказывало «7x7». Главу фракции КПРФ в пензенской гордуме Александра Смирнова впоследствии арестовали на семь суток.

Коммунисты в Пензе 23 февраля провели несогласованную акцию против политических репрессий и преследования оппозиции. Как отмечает «Коммерсант», на нее пришли несколько десятков человек, полиция не вмешивалась в акцию.

Теги:
кпрф, арест, em

В Красноярске завели дело о мошенничестве против адвоката бизнесмена Быкова, обвиняемого в заказных убийствах

Общество521

521
 

Следователи Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) в отношении адвоката Свердловской коллегии адвокатов Красноярска. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Как уточняет «Интерфакс», дело возбуждено против одного из защитников предпринимателя Анатолия Быкова, арестованного по делам о заказных убийствах.

По версии следствия, в 2018 году адвокат заключил договор с супружеской парой на оказание услуг юридической помощи их несовершеннолетнему сыну, который находился под стражей по обвинению в нескольких особо тяжких преступлений. Родители попросили адвоката посодействовать в изменении сыну меры пресечения и назначении мягкого приговора.

Адвокат сообщил родителям ложные сведения и заявил, что может решить вопрос через знакомых должностных лиц в силовых и судебных органах, которым нужно будет передать один миллион рублей, говорят в СК. Родители собрали нужную сумму, взяв часть денег в долг у знакомых. Адвокат, как заявляют силовики, деньгами распорядился по своему усмотрению.

В 2019 году подростка признали виновным и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. После этого родители неоднократно требовали возвратить деньги и после нескольких неудачных попыток обратились в УФСБ.

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков подозревается в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). В первый раз бизнесмена арестовали в начале мая 2020 года, тогда он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает дело сфабрикованным и отрицает вину.

Теги:
мошенничество, быков, ng, адвокаты, краснодарский край
Больше интересного в вашей ленте
Тест на психологический возраст: "Сколько вам лет на самом деле расскажет цвет на картинке"
Вы будете видеть меньше такого
Завершился ЧМ по биатлону. Вот пять главных сенсаций, которые точно не стоит пропускать
Вы будете видеть меньше такого
56-летняя Королева: новая фотосессия Моники Беллуччи. Смелые образы и ни слова о старости
Вы будете видеть меньше такого
5 российских брендов с качественными женскими пальто
Вы будете видеть меньше такого
Повышение цен на 3-комнатные квартиры в ЖК «Квартал на Никулинской»!
Вы будете видеть меньше такого
10 отличных сериалов с рейтингом ВЫШЕ 8.0
Вы будете видеть меньше такого
Проехал на Hyundai Palisade: он больше и дешевле Toyota LC 200, а расход 7 литров на сотню
Вы будете видеть меньше такого
Где сейчас Игорь Романов из группы «Земляне»
Вы будете видеть меньше такого
1979 год: в российской музыке начинается новая эпоха
Вы будете видеть меньше такого
Секреты MIUI 🉑 Удаляем приложения по-новому и исправляем MIUI звонилку
Вы будете видеть меньше такого
Побывал на Дне рождения у тещи: Показываю, какие подарки дарили, чем угощали
Вы будете видеть меньше такого
Как в 77 выглядеть на 20 лет моложе? Рассказывает Лорен Хаттон
Вы будете видеть меньше такого
Почему в России не кладут бетонные дороги, когда в США только такие трассы и делают
Вы будете видеть меньше такого
Ненакрашенные и накрашенные: как выглядят знаменитости без мейка и при полном параде
Вы будете видеть меньше такого
Чувашский национальный костюм
Вы будете видеть меньше такого
Тест: сможете ли вы пройти проверку ваших общих знаний?
Вы будете видеть меньше такого
Юмор про все
Вы будете видеть меньше такого
Что можно отключить в Windows для существенного ускорения системы
Вы будете видеть меньше такого
Тест на ковид не проверяют, иностранцев на границе высаживают: корреспондент «Комсомолки» проехал на поезде из Минска в…
Вы будете видеть меньше такого
Кто и зачем все еще пользуется домашними телефонами: 5 причин и преимущества
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera