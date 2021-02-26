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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
Депутата пензенской гордумы арестовали на 20 суток за репост об акции против репрессий
Ленинский районный суд Пензы назначил 20 суток административного ареста депутату городской думы от КПРФ Александру Рогожкину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Рогожкина признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По словам первого секретаря пензенского горкома партии Юлианы Котовой, депутата арестовали в связи с организацией акции 23 февраля, которая не была согласована с городскими властями. «7x7» она уточнила, что речь идет о репосте в соцсети призыва к участию в акции.
Рогожкина задержали вчера, когда он навещал своего помощника Александра Ермакова в спецприемнике. Ермакова арестовали на четверо суток тоже по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.
В Пензе 19 февраля в связи с анонсом акции 23 февраля задержали представителей КПРФ и «Левого фронта», рассказывало «7x7». Главу фракции КПРФ в пензенской гордуме Александра Смирнова впоследствии арестовали на семь суток.
Коммунисты в Пензе 23 февраля провели несогласованную акцию против политических репрессий и преследования оппозиции. Как отмечает «Коммерсант», на нее пришли несколько десятков человек, полиция не вмешивалась в акцию.
В Красноярске завели дело о мошенничестве против адвоката бизнесмена Быкова, обвиняемого в заказных убийствах
Следователи Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) в отношении адвоката Свердловской коллегии адвокатов Красноярска. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Как уточняет «Интерфакс», дело возбуждено против одного из защитников предпринимателя Анатолия Быкова, арестованного по делам о заказных убийствах.
По версии следствия, в 2018 году адвокат заключил договор с супружеской парой на оказание услуг юридической помощи их несовершеннолетнему сыну, который находился под стражей по обвинению в нескольких особо тяжких преступлений. Родители попросили адвоката посодействовать в изменении сыну меры пресечения и назначении мягкого приговора.
Адвокат сообщил родителям ложные сведения и заявил, что может решить вопрос через знакомых должностных лиц в силовых и судебных органах, которым нужно будет передать один миллион рублей, говорят в СК. Родители собрали нужную сумму, взяв часть денег в долг у знакомых. Адвокат, как заявляют силовики, деньгами распорядился по своему усмотрению.
В 2019 году подростка признали виновным и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. После этого родители неоднократно требовали возвратить деньги и после нескольких неудачных попыток обратились в УФСБ.
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков подозревается в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). В первый раз бизнесмена арестовали в начале мая 2020 года, тогда он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает дело сфабрикованным и отрицает вину.