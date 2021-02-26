Депутата пензенской гордумы арестовали на 20 суток за репост об акции против репрессий

Ленинский районный суд Пензы назначил 20 суток административного ареста депутату городской думы от КПРФ Александру Рогожкину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Рогожкина признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По словам первого секретаря пензенского горкома партии Юлианы Котовой, депутата арестовали в связи с организацией акции 23 февраля, которая не была согласована с городскими властями. «7x7» она уточнила, что речь идет о репосте в соцсети призыва к участию в акции.

Рогожкина задержали вчера, когда он навещал своего помощника Александра Ермакова в спецприемнике. Ермакова арестовали на четверо суток тоже по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

В Пензе 19 февраля в связи с анонсом акции 23 февраля задержали представителей КПРФ и «Левого фронта», рассказывало «7x7». Главу фракции КПРФ в пензенской гордуме Александра Смирнова впоследствии арестовали на семь суток.

Коммунисты в Пензе 23 февраля провели несогласованную акцию против политических репрессий и преследования оппозиции. Как отмечает «Коммерсант», на нее пришли несколько десятков человек, полиция не вмешивалась в акцию.