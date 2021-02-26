В Красноярске завели дело о мошенничестве против адвоката бизнесмена Быкова, обвиняемого в заказных убийствах

Следователи Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) в отношении адвоката Свердловской коллегии адвокатов Красноярска. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Как уточняет «Интерфакс», дело возбуждено против одного из защитников предпринимателя Анатолия Быкова, арестованного по делам о заказных убийствах.

По версии следствия, в 2018 году адвокат заключил договор с супружеской парой на оказание услуг юридической помощи их несовершеннолетнему сыну, который находился под стражей по обвинению в нескольких особо тяжких преступлений. Родители попросили адвоката посодействовать в изменении сыну меры пресечения и назначении мягкого приговора.

Адвокат сообщил родителям ложные сведения и заявил, что может решить вопрос через знакомых должностных лиц в силовых и судебных органах, которым нужно будет передать один миллион рублей, говорят в СК. Родители собрали нужную сумму, взяв часть денег в долг у знакомых. Адвокат, как заявляют силовики, деньгами распорядился по своему усмотрению.

В 2019 году подростка признали виновным и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. После этого родители неоднократно возвратить деньги и после нескольких неудачных попыток обратились в УФСБ.

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков подозревается в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). В первый раз бизнесмена арестовали в начале мая 2020 года, тогда он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает дело сфабрикованным и отрицает вину.