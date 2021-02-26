Фонд основателя Faberlic и председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева полностью выкупил интернет-издание Sports.ru

Инвестиционный фонд основателя Faberlic и председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева купил спортивное интернет-издание Sports.ru. В сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch, сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании.

Сумма сделки не раскрывается. «Задача фонда — диверсифицировать основной бизнес за счет цифровых активов. Мы любим проекты с сильным сообществом, это всегда многое говорит об устойчивости бизнеса. Например, мы уже инвестировали в проект о материнстве Baby.ru и видим в Sports.ru продолжение этой стратегии», — заявил управляющий партнер фонда Илья Пушкин.

Эта сделка, по словам генерального директора Sports.ru Марка Тена, позволит интернет-изданию успешно планировать проекты с длинным циклом окупаемости, например, покупку прав на спортивные трансляции, производство оригинального видеоконтента. «Наши амбиции не ограничиваются экспансией внутри спортивного рынка», — заявил Тен.

До сделки 67,75% компании принадлежало футбольному агенту и главе консалтинговой компании ProSports Management Герману Ткаченко. Также 23,8% было у сооснователя Sports.ru Дмитрия Навоши, 8% — у сооснователя Дмитрия Степанова, 2% — у кипрской SVV Sports Segodnia Limited, еще 0,5% принадлежало журналисту Юрию Дудю.

Как отмечает Forbes, Sports.ru — крупнейшее медиа и сообщество о спорте в России и СНГ. Оно было основано в 1998 году, сейчас месячная аудитория проекта превышает 20 млн человек. Проект также предлагает социальную платформу — блоги и комментарии болельщиков, базу данных спортивной статистики, YouTube-шоу и подкасты о спорте и здоровье.

Политическая партия «Новые люди» была образована в Москве 1 марта 2020 года. Основателем партии стал учредитель российской компании «Faberlic» Алексей Нечаев, на втором съезде партии в августе 2020 года его избрали ее председателем.