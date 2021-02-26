Пещерный храм под Воронежем не будут передавать РПЦ. Дискуссия об этом шла около года

Власти Воронежской области решили не передавать РПЦ пещерный храм XIX века, находящийся в музее-заповеднике «Дивногорье». Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Достопримечательность осталась в собственности региона. Такое решение принято департаментом имущественных и земельных отношений.

Вопрос о передаче пещерного комплекса Русской православной церкви был поставлен в 2018 году и активно обсуждался с начала 2020-го. Против этой инициативы выступили общественники, которые запустили петицию о сохранении храма за музеем. Экс-директор «Дивногорья» Софья Кондратьева утверждала, что храм разрушится без специального ухода, а сам заповедник может лишиться 80% дохода.

«Пещерный комплекс во время экскурсий посещают порядка 25 тысяч человек в год. Передача комплекса в РПЦ означает глобальную перестройку структуры музея-заповедника и, возможно, его разрушение, потому что это наше сердце — все наши туристические маршруты ведут к нему», — рассказывала она журналистам ТАСС.

Сейчас храм передали музею в оперативное управление. В дальнейшем он будет развиваться «в социальном партнерстве» с Воронежской епархией. «Дивногорье» примет его на баланс и обязуется обеспечить учет, сохранность и эффективное использование. Пресс-секретарь губернатора не ответил «Новой газете», почему решение о судьбе храма принималось так долго.