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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
Пещерный храм под Воронежем не будут передавать РПЦ. Дискуссия об этом шла около года
Павел Хаустовспециально для «Новой газеты»
Власти Воронежской области решили не передавать РПЦ пещерный храм XIX века, находящийся в музее-заповеднике «Дивногорье». Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Достопримечательность осталась в собственности региона. Такое решение принято департаментом имущественных и земельных отношений.
Вопрос о передаче пещерного комплекса Русской православной церкви был поставлен в 2018 году и активно обсуждался с начала 2020-го. Против этой инициативы выступили общественники, которые запустили петицию о сохранении храма за музеем. Экс-директор «Дивногорья» Софья Кондратьева утверждала, что храм разрушится без специального ухода, а сам заповедник может лишиться 80% дохода.
«Пещерный комплекс во время экскурсий посещают порядка 25 тысяч человек в год. Передача комплекса в РПЦ означает глобальную перестройку структуры музея-заповедника и, возможно, его разрушение, потому что это наше сердце — все наши туристические маршруты ведут к нему», — рассказывала она журналистам ТАСС.
Сейчас храм передали музею в оперативное управление. В дальнейшем он будет развиваться «в социальном партнерстве» с Воронежской епархией. «Дивногорье» примет его на баланс и обязуется обеспечить учет, сохранность и эффективное использование. Пресс-секретарь губернатора не ответил «Новой газете», почему решение о судьбе храма принималось так долго.