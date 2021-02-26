Суд в Москве не стал рассматривать протоколы на журналиста Сергея Пархоменко, так как не смог найти его дело в канцелярии

Симоновский суд Москвы не стал рассматривать протоколы на журналиста Сергея Пархоменко, которого задержали на акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Дело не могли найти в канцелярии суда, сообщила «Новой газете» адвокат Анна Ставицкая.

«Сергей, когда его 31 освободили из ОВД, ему дали расписку (он ее подписал) о том, что сегодня на 10 часов в Симоновском суде будет рассматриваться его административное дело. Мы пришли, нам сказали обратиться в канцелярию по административным делам, мы обратились. В канцелярии девушка не нашла наше дело, была очень удивлена», — рассказывает Ставицкая.

По ее словам, сотрудница суда позвонила в ОВД, а затем сообщила, что сегодня дело в суд не принесут. Адвокату и журналисту порекомендовали самим периодически звонить в канцелярию, чтобы узнавать, нашлось ли дело Пархоменко или нет. «Мы посидели полтора часа, пообщались и пошли», — добавила адвокат.

Первоначально, в день задержания, Пархоменко сообщал, что его хотели оставить в ОВД до суда. На него составили протокол об участии в акции, создавшей помехи работе транспортной инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Пархоменко подчеркивал, что вышел на акцию 31 января не как журналист.

Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального проходили 23, 31 января и 2 февраля. В ходе протестов задержаны более 10 тысяч человек, тысячи протестующих отправили под аресты, из-за чего все спецприемники Москвы оказались переполненными, сотни людей увозили отбывать арест в Подмосковье. Всего по итогам акций силовики возбудили как минимум 90 уголовных дел.