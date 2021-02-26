Исследование: почти 80% россиян беспокоила проблема трудоустройства во время пандемии COVID-19

Почти 80% россиян (79%) в период пандемии COVID-19 заявили, что обеспокоены стабильностью своего трудоустройства. Неуверенность в возможности найти работу стала главной тревогой на фоне коронавирусных ограничений, свидетельствуют результаты международного исследования Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman, которые привел РБК.

Почти каждый второй опрошенный — 43% — заявил, что боится потерять работу. Вторым самым популярным страхом россиян стала возможная утрата гражданских свобод — об этом заявили больше половины — 61% — респондентов. На третьем месте — боязнь заразиться коронавирусом (60%), 34% опрошенных заявили, что считают COVID-19 прямой опасностью. Также среди главных страхов россияне назвали глобальные климатические изменения, хакеров и киберпреступность.

Главная задача, которой в 2021 году государству нужно заняться в первую очередь, — улучшение системы здравоохранения, заявили респонденты. Далее идут повышение качества образования и борьба с бедностью в стране.

Аналитики Edelman также выяснили, что больше половины опрошенных (53%) предвзято относятся к СМИ и уверены, что журналисты намеренно вводят людей в заблуждение. Около 64% респондентов считают, что журналисты занимаются идеологической и политической пропагандой, а не информированности общества.

Опрос проводился в 28 странах в октябре–ноябре прошлого года, в нем приняли участие более 33 тысяч человек в возрасте от 25 до 64 лет.

Ранее опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции. Исследователи пришли к выводу, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса в категорию бедных. Другое исследование показало, что число регионов с уровнем безработицы 10% и выше за год увеличилось вдвое.