Виктор Лукашенко стал президентом олимпийского комитета Беларуси. Этот пост более 20 лет занимал его отец Александр Лукашенко

Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси избрали старшего сына Александра Лукашенко Виктора. Об этом сообщает государтсвенное агентство «БелТа».

Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года Олимпийское собрание избрало его на этот пост.

«Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете.

Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета.

Я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет», — уверил отец нового президента НОК Александр Лукашенко, который более 20 лет — с мая 1997 года — был президентом Национального олимпийского комитета.

В начале декабря прошлого года Международный Олимпийский комитет (МОК) отстранил Александра Лукашенко и других членов исполнительного совета Национального Олимпийского комитета Беларуси от участия в мероприятиях под своей эгидой, в том числе в Олимпийских играх. Запрет также коснулся старшего сына Лукашенко Виктора, а также члена исполкома национального комитета Дмитрия Баскова.

МОК также заморозил финансирование белорусского комитета, за исключением средств на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио в 2021 году и зимним играм 2022 года в Пекине. Стипендии МОК теперь будет выплачивать белорусским спортсменам напрямую, а не через национальный комитет.