Экс-главу МВД Ингушетии задержали по делу о столкновениях полиции с протестующими весной 2019 года

Экс-главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова задержали по делу о столкновениях полиции с протестующими на акции в марте 2019 года из-за передачи земель Чечне. Об этом сообщил адвокат Магомед Беков в своем фейсбуке.

Погорова задержали сегодня утром. «Кавказский узел» со ссылкой на источник пишет, что это произошло у него дома в Карабулаке, Беков и источник газеты «Ингушетия» — в Назрани. Защитник также предположил, что, скорее всего, экс-главу ингушского МВД поместят в СИЗО-1 Нальчика.

«Ахмеду Погорову заочно было предъявлено обвинение и он был объявлен в международный розыск, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, соответственно, после задержания процедура довольно простая, его определят в следственный изолятор и будут расследовать дело, так как его дело было выделено в связи с его розыском» — объяснил Беков.

Погоров был министром МВД по Ингушетии при президенте республики Мурате Зязикове с апреля 2002 года по октябрь 2003-го. До этого и после он занимал разные должности в структурах правоохранительных органов региона, вплоть до ухода на пенсию.

Погорова объявили в розыск весной 2019 года. Ранее родные Погорова заявили, что обыск в домовладении экс-главы МВД проводился не менее восьми раз — силовики хотели задержать его.

По данным правозащитного центра «Мемориал»*, всего к уголовной ответственности по делу о событиях, произошедших утром 27 марта 2019 года в ходе силового разгона несанкционированного митинга в Магасе, были привлечены 48 человек, уголовное преследование троих из них было прекращено. Согласно подсчетам «Кавказского узла», преследованиям подверглись не менее 96 активистов.

Артур Боков — для «Новой»

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