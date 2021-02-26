Американские ВВС нанесли серию авиаударов в Сирии. Это первая военная операция Байдена на посту президента США

Военно-воздушные силы США в ночь на 26 февраля нанесли серию авиаударов в Сирии по зданию, которое, как считает американская сторона, связаны с проиранскими группировками. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Министерства обороны.

Приказ нанести ракетный удар отдал президент США Джо Байден. Изданию заявили, что удар носил оборонительный характер и был ответом на три атаки на военных из США со стороны ополченцев в феврале этого года. Военная операция, как заявили в Минобороны, была нацелена на предотвращения ударов по контингенту США в будущем и проводилась без участия партнеров по военной коалиции.

Целью ударов стали склады, принадлежащие группировкам, которых поддерживает Иран. По данным правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, жертвами атаки стали 17 боевиков, в результате военной операции были уничтожены три грузовика с боеприпасами.

Это первая военная операция Джо Байдена на посту президента США.

Она стала ответом на недавние атаки боевиков в Ираке. Неизвестные 15 февраля запустили несколько ракет в сторону американской базы международного аэропорта Эрбиля, две из запущенных ракет в итоге попали по жилому району. Как минимум один человек погиб и шесть были ранены, среди раненых — военнослужащий США. Предварительно, снаряды были запущены с территории округа Эль-Хамдания близ Мосула. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил нападение, назвав его «актом жестокого насилия».

Ранее Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии (ЦПВС) сообщил, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» обстреляли из минометов пропускной пункт в зоне деэскалации в Идлибе.