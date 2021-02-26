Суд отправил под домашний арест главу дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении

Международная правозащитная организация Amnesty International вновь объяснила, почему лишила политика Алексея Навального статуса узника совести. Заявление опубликовано на сайте организации.

В организации сообщили, что выступают против ареста и тюремного заключения Навального, во время которого протестующие выходили на улицу, а власти жестокого подавляла мирный протест. Amnesty назвала Навального узником совести, «чтобы подчеркнуть несправедливые характер его задержания и наше несогласие с его необоснованным преследованием», и позиция организации по этому вопросу не изменилась, говорится в заявлении.

Однако в прошлом, как утверждают в организации, Навальный делал замечания, «которые могли быть равнозначны пропаганде ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, насилию или вражде».

Amnesty решила пересмотреть дело и провела «тщательный» анализ доказательной базы и «после долгих размышлений» пришла к выводу, что ошиблась в своем первоначальном определении, заявили в организации.

«Сообщения о том, что на решение Amnesty повлияла клеветническая кампания российских властей, не соответствует действительности. Во внимание также не принимались заявления, ложно приписываемые Навального, или информация, направленная исключительно на его дискредитацию. Пропаганда со стороны российских властей узнаваема как таковая», — утверждают в Amnesty.

Организация призналась, что неудачное время принятия этого решения «непреднамеренно» отвлекло от кампании за немедленное освобождение Навального, о чем она «глубоко сожалеет», но заявила, что свои решения не основывает «на тредах из твиттера или на лоббировании со стороны журналистов или провластных активистов».

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Amnestymnesty International отменила решение о признании Навального узником совести из-за его «высказываний в 2000-х годов». Представитель организации пояснил, что некоторые высказывания политика посчитали hate speech. Призыв Amnesty немедленно освободить Навального, как заявили в организации, остался в силе, потому что политик преследуется исключительно по политическим мотивам.

«Медиазона» со ссылкой на неназванные источники сообщала, что за данной кампанией могут стоять «люди с RT в разных странах». Источник издания отметил, что как минимум два человека ссылались в заявлениях в твиттере сотрудничающей c RT колумнистки Кати Казбек. По правилам Amnesty International, «неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти» является обязательным критерием для получения статуса узника совести.