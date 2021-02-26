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№ 21 от 26 февраля 2021

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Суд отправил под домашний арест главу дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении

Общество3

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Норильский городской суд отправил под домашний арест начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики «Медвежий ручей» Дениса Курбатова по делу об обрушении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда. 

Меру пресечения Курбатову избрали по 19 апреля включительно. Сотруднику ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», производившему ремонтные работы в обрушившемся цехе, Вячеславу Миллеру суд отказался избирать меру пресечения. При этом следствие ходатайствовало об аресте обоих фигурантов дела. 

Вчера суд отправил под домашний арест директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала. До этого были арестованы главный инженер управления обогатительной фабрики Илья Ананко и начальник ее отдела по техническому надзору Константин Василенко. Всем вменяется нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике «Норникеля» произошло на прошлой неделе. В результате него погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы.

Теги:
em, норильск, суды, домашний арест

«Это не кампания российских властей»: в Amnesty утверждают, что лишили Навального статуса узника совести после независимого анализа

Политика418

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Международная правозащитная организация Amnesty International вновь объяснила, почему лишила политика Алексея Навального статуса узника совести. Заявление опубликовано на сайте организации.

В организации сообщили, что выступают против ареста и тюремного заключения Навального, во время которого протестующие выходили на улицу, а власти жестокого подавляла мирный протест. Amnesty назвала Навального узником совести, «чтобы подчеркнуть несправедливые характер его задержания и наше несогласие с его необоснованным преследованием», и позиция организации по этому вопросу не изменилась, говорится в заявлении.

Однако в прошлом, как утверждают в организации, Навальный делал замечания, «которые могли быть равнозначны пропаганде ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, насилию или вражде».

Amnesty решила пересмотреть дело и провела «тщательный» анализ доказательной базы и «после долгих размышлений» пришла к выводу, что ошиблась в своем первоначальном определении, заявили в организации.

«Сообщения о том, что на решение Amnesty повлияла клеветническая кампания российских властей, не соответствует действительности. Во внимание также не принимались заявления, ложно приписываемые Навального, или информация, направленная исключительно на его дискредитацию. Пропаганда со стороны российских властей узнаваема как таковая», — утверждают в Amnesty.

Организация призналась, что неудачное время принятия этого решения «непреднамеренно» отвлекло от кампании за немедленное освобождение Навального, о чем она «глубоко сожалеет», но заявила, что свои решения не основывает «на тредах из твиттера или на лоббировании со стороны журналистов или провластных активистов».

Amnestymnesty International отменила решение о признании Навального узником совести из-за его «высказываний в 2000-х годов». Представитель организации пояснил, что некоторые высказывания политика посчитали hate speech. Призыв Amnesty немедленно освободить Навального, как заявили в организации, остался в силе, потому что политик преследуется исключительно по политическим мотивам.

«Медиазона» со ссылкой на неназванные источники сообщала, что за данной кампанией могут стоять «люди с RT в разных странах». Источник издания отметил, что как минимум два человека ссылались в заявлениях в твиттере сотрудничающей c RT колумнистки Кати Казбек. По правилам Amnesty International, «неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти» является обязательным критерием для получения статуса узника совести.

Теги:
ng, навальный, amnesty international
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