В России выявили 11 086 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 11 086 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее, 25 февраля, по всей стране за день выявили 11 198 новых случаев COVID-19.

Общее количество зараженных COVID-19 в России за все время пандемии составило 4 223 186. В Москве за последние сутки выявили 1336 новых случаев заражения COVID-19 — это на 70 меньше, чем днем ранее.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 947 новых случаев COVID-19, в Московской области — 502, в Нижегородской области — 392, в Воронежской — 298. За последние сутки умерли 428 пациентов с коронавирусом, с марта 2020 года от COVID-19, по данным властей, скончались 85 304 человека. Выздоровели за сутки 15 722 человека, заявил оперштаб.

Лидеры стран Евросоюза договорились насчет создания электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Еврокомиссии понадобится около трех месяцев на создание технической основы для сертификатов. Такие документы позволят людям свободно перемещаться внутри ЕС.

Число случаев заражения COVID-19 в мире составило более 113 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 28,4 млн), а также в Индии (более 11 млн) и Бразилии (более 10,3 млн). Следом идет Великобритания (более 4,1 млн), Россия — на пятом месте.