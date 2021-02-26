Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

СМОТРЕТЬ

«‎Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 21 от 26 февраля 2021

Читать номер

Двум кемеровским полицейским ужесточат обвинение. Они проигнорировали вызов о помощи девушке, которую убил ее бывший молодой человек

Общество7

7
 

Ленинский районный суд города Кемерово вернул в прокуратуру уголовное дело о халатности (ст. 293 УК), возбужденное против двух местных полицейских Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына из-за гибели 23-летней студентки Кузбасского государственного технического университета Веры Пехтелевой. Об этом пишет ТАСС.

Суд решил, что квалификация обвинения не соответствует инкриминируемой полицейским. О возвращении дела в прокуратуру ходатайствовал гособвинитель, мотивировав это необходимостью переквалификации обвинения на более тяжкое.

Пехтелева погибла в январе 2020 года, ее избивал бывший молодой человек. Соседи, которые слышали крики, звонили в полицию, но на вызов сотрудники не приехали. Правозащитница Алена Попова уточнила, что бывшего молодого человека Пехтелевой зовут Владислав Канюс, ему вменяется убийство.

Полицейские не сотрудничали со следствием и вину не признали. При переквалификации дела с ч. 1 ст. 293 УК на ч. 2 (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека) полицейским будет грозить до пяти лет лишения свободы. Ч. 1 же предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, до трех месяцев ареста, либо обязательные или исправительные работы.

Теги:
кемерово, полиция, насилие, em

Глава «Утриша»: ущерб от прошлогоднего пожара в заповеднике составил почти 1 млрд рублей

Общество149

149
 

Ущерб от пожара в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае в прошлом году составил 980 млн рублей, сказал ТАСС исполняющий обязанности директора заповедника Олег Козырев. 

«Росприроднадзор вместе с нашими сотрудниками установили, что 4,8 тысячи деревьев утрачены безвозвратно, среди них три породы, внесенные в Красную книгу: это можжевельник высокий, фисташка туполистная и сосна пицундская», — сказал Козырев. Ущерб, причиненный заказнику «Большой Утриш», по его словам, оценили в 120 млн рублей.

Козырев рассказал, что восстановление заповедника будет проходить в несколько этапов: в течение 2021 года научные сотрудники изучат последствия, определят, какие деревья подлежат восстановлению, с 2022-2023 годов будет проводиться мониторинг процесса восстановления пострадавших объектов, полная картина будет ясна к 2024 году. Он добавил, что до окончания следственных действий по факту пожара решений о компенсации принимать не будут. 

Общая площадь пожара в заповеднике составила около 130 гектаров. Прошлый директор «Утриша» Олег Кондратьев стал фигурантом дел о халатности и о злоупотреблении полномочиями. 

Заповедник учредили в 2010 году. Общая площадь «Утриша» — 10 тысяч гектаров, он расположен на территориях Новороссийска и Анапы.

Теги:
em, пожары, ущерб, утриш
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera