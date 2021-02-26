Двум кемеровским полицейским ужесточат обвинение. Они проигнорировали вызов о помощи девушке, которую убил ее бывший молодой человек

Ленинский районный суд города Кемерово вернул в прокуратуру уголовное дело о халатности (ст. 293 УК), возбужденное против двух местных полицейских Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына из-за гибели 23-летней студентки Кузбасского государственного технического университета Веры Пехтелевой. Об этом пишет ТАСС.

Суд решил, что квалификация обвинения не соответствует инкриминируемой полицейским. О возвращении дела в прокуратуру ходатайствовал гособвинитель, мотивировав это необходимостью переквалификации обвинения на более тяжкое.

Пехтелева погибла в январе 2020 года, ее избивал бывший молодой человек. Соседи, которые слышали крики, звонили в полицию, но на вызов сотрудники не приехали. Правозащитница Алена Попова уточнила, что бывшего молодого человека Пехтелевой зовут Владислав Канюс, ему вменяется убийство.

Полицейские не сотрудничали со следствием и вину не признали. При переквалификации дела с ч. 1 ст. 293 УК на ч. 2 (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека) полицейским будет грозить до пяти лет лишения свободы. Ч. 1 же предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, до трех месяцев ареста, либо обязательные или исправительные работы.