Глава «Утриша»: ущерб от прошлогоднего пожара в заповеднике составил почти 1 млрд рублей

Ущерб от пожара в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае в прошлом году составил 980 млн рублей, сказал ТАСС исполняющий обязанности директора заповедника Олег Козырев.

«Росприроднадзор вместе с нашими сотрудниками установили, что 4,8 тысячи деревьев утрачены безвозвратно, среди них три породы, внесенные в Красную книгу: это можжевельник высокий, фисташка туполистная и сосна пицундская», — сказал Козырев. Ущерб, причиненный заказнику «Большой Утриш», по его словам, оценили в 120 млн рублей.

Козырев рассказал, что восстановление заповедника будет проходить в несколько этапов: в течение 2021 года научные сотрудники изучат последствия, определят, какие деревья подлежат восстановлению, с 2022-2023 годов будет проводиться мониторинг процесса восстановления пострадавших объектов, полная картина будет ясна к 2024 году. Он добавил, что до окончания следственных действий по факту пожара решений о компенсации принимать не будут.

Общая площадь пожара в заповеднике составила около 130 гектаров. Прошлый директор «Утриша» Олег Кондратьев стал фигурантом дел о халатности и о злоупотреблении полномочиями.

Заповедник учредили в 2010 году. Общая площадь «Утриша» — 10 тысяч гектаров, он расположен на территориях Новороссийска и Анапы.